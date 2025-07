Donazione Carmi: vernissage di “Angeli in incognito” di Vito Zizzi il 3 luglio a Cisternino

CISTERNINO - Giovedì 3 luglio 2025, alle ore 21.00, Palazzo Lagravinese di Cisternino ospita il vernissage della mostra fotograficadel fotografo pugliese Vito Zizzi, curata da Walter Trento | Nùevù Studio. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Cisternino e sostenuto dalla BCC di Locorotondo, segna anche la presentazione di una nuova acquisizione di 7 fotografie di Lisetta Carmi, donate dal curatore dell’Archivio Carmi Giovanni Battista Martini, che arricchiscono la già prestigiosa collezione permanente esposta al secondo piano del Palazzo.

Durante la serata, il critico d’arte Roberto Lacarbonara e la giornalista Lucilla Parlato illustreranno il valore delle nuove opere di Carmi, tra cui ritratti emblematici come quello del fratello Eugenio, fondamentale nella carriera della fotografa. Queste immagini, già esposte al MAC nel 2022, entrano ora a far parte definitiva della collezione comunale, sottolineando l’importanza del lavoro di Lisetta Carmi nel panorama fotografico nazionale.

Vito Zizzi, fotografo autodidatta con una lunga esperienza che spazia tra moda, editoria e reportage, torna a presentare “Angeli in incognito”, progetto fotografico nato 25 anni fa, ispirato dal “soffio del sacro” percepito in Puglia. La mostra invita a scoprire il sacro nascosto nell’ordinario, attraverso immagini che raccontano il viaggio come rito e passaggio esistenziale.

La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente dal 3 luglio al 31 agosto, con orari dal martedì al sabato dalle 19:00 alle 21:30 e la domenica dalle 10:30 alle 13:00.

Per ulteriori informazioni:

www.donazionecarmi.it

Telefono: 348 3641730