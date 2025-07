Dreher anima l’estate 2025 del Sud Italia al grido di 'Portaci da bere!'

Al via il tour sui litorali pugliesi e il fresco concorso in-store





L’estate si fa calda...e Dreher si prepara a rinfrescarla con un’ondata di eventi, gusto e divertimento! La birra sinonimo di spensieratezza, goliardia e solarità, infatti, prosegue il suo rilancio tutto made in Sud e, dopo aver presentato la nuova immagine delle sue iconiche referenze L’Originale e La Radler e lanciato la nuova special edition L’Adorata, disponibile solo nel Sud Italia e solo per il 2025, Dreher è ora pronta ad animare l’estate 2025 sulle note di "Portaci da Bere!", dando il via al tour sui litorali pugliesi e ad un nuovo atteso concorso nei punti vendita del Meridione.





AL VIA IL "PORTACI DA BERE TOUR". Quattro tappe, un solo obiettivo: brindare alla spensieratezza! Dal 3 al 6 luglio, Dreher, con la sua coloratissima Ape Car, raggiungerà alcune delle principali località balneari della Puglia e coinvolgerà residenti e vacanzieri con il "Portaci da Bere Tour", la serie di eventi itineranti che celebra uno degli storici jingle del brand. Ad ogni tappa, nell’area brandizzata, hostess e steward proporranno rinfrescanti degustazioni, ma anche divertenti attività e sorprese che celebrano la voglia di leggerezza e socialità. Il primo appuntamento è il 3 luglio dalle 16 alle 20 sul lungomare di Torre Canne (BR), a seguire il 4 luglio dalle 17 alle 21 sul lungomare di Gallipoli (LE), il 5 luglio dalle 16 alle 20 sul lungomare di Castellaneta Marina (TA), e il 6 luglio dalle 17 alle 21 sul lungomare di Campo Marino (TA). Tutte le informazioni sul tour sono disponibili sul sito: dreher.it/portaci-da-bere.

Tassello fondamentale del piano di rilancio di Dreher, il progetto è ideato e organizzato dall’agenzia Twenty8 Studios, che ha tradotto la nuova immagine, firmata dall’agenzia Robilant, in una comunicazione ingaggiante consistente anche con i materiali a punto vendita, garantendo ovunque un’immagine accattivante in pieno stile Dreher.





CONCORSO "DREHER, PORTACI DA BERE!". Non solo eventi: per rinfrescare l'estate 2025 arriva il concorso "Dreher, Portaci da Bere!" in Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata: fino al 30 settembre, acquistando nei punti vendita aderenti almeno 5 euro di referenze Dreher e registrando lo scontrino su concorso.dreher.it, si potrà partecipare al concorso Instant Win e provare a vincere una delle 500 borse frigo per portare con sé ovunque tutto il gusto rinfrescante di Dreher (maggiori informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito https://concorso.dreher.it/ ).





Dreher conferma così il suo legame autentico con il Sud Italia e invita a brindare a un’estate nel segno della leggerezza e della spensieratezza. Non resta che dire…Portaci da bere!