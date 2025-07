GRF 2025: il Giovinazzo Rock Festival torna con la 23ª edizione

Torna l’appuntamento più atteso per gli amanti della musica alternativa del nord barese: il, alla sua, è pronto a far vibrare ancora una volta Piazza San Salvatore con una serata di musica dal vivo ad

Organizzato come sempre dall’associazione Arci “Tressett”, il GRF conferma anche quest’anno la sua vocazione di spazio culturale libero e accessibile, che da oltre due decenni porta sul palco il meglio della scena alternativa italiana e internazionale. Una storia iniziata più di vent’anni fa, e che nel tempo ha visto esibirsi nomi di assoluto rilievo come Caparezza, Brunori Sas, Nada, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Marlene Kuntz, Bandabardò, Blonde Redhead, Africa Unite, solo per citarne alcuni.

Il programma del 13 luglio

La serata clou si terrà sabato 13 luglio in Piazza San Salvatore a Giovinazzo, con una line-up internazionale e ricca di sonorità potenti e non convenzionali:

Rival Karma : duo garage rock britannico noto per l’impatto sonoro diretto e un’anima grunge contemporanea;

Hate Moss : progetto italo-brasiliano tra elettronica, punk e post-industrial, che rompe gli schemi e porta sul palco una carica sperimentale travolgente;

Talk Is Cheap: band indie rock di Trani, con un sound che guarda oltre oceano ma con una voce propria, incisiva e autentica.

L’anteprima del Festival – 12 luglio

Il GRF 2025 si aprirà ufficialmente con un’anteprima speciale sabato 12 luglio al Daiquiri Summer Fresh Bar sul Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo, dove si alterneranno due dj set:

Planckian Lotus , giovane dj veneta alla sua prima esibizione in Puglia , porterà un set elettronico sofisticato e visionario;

The Verol, dj giovinazzese tra i volti noti del festival, infonderà alla serata il suo stile eclettico e riconoscibile.

Un evento per la comunità

Il GRF 2025 è realizzato con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e inserito nel calendario dell’Estate Giovinazzese 2025. L’obiettivo resta quello di offrire una proposta musicale di qualità, gratuita e radicata nel territorio, favorendo la partecipazione intergenerazionale e la promozione di una cultura musicale libera e indipendente.

Musica, energia e territorio si incontrano anche quest’anno sotto il cielo di luglio: il GRF vi aspetta per scrivere insieme una nuova pagina di musica e condivisione.