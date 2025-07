Migranti soccorsi al largo di Malta, attesi lunedì a Bari: 45 persone a bordo della Humanity One

BARI – Sbarcheranno lunedì 21 luglio intorno alle 8 del mattino nel porto di Bari le 45 persone salvate ieri al largo delle coste maltesi dalla nave Humanity One, dell’organizzazione umanitaria tedesca SOS Humanity. A riferirlo sono fonti della stessa ONG, che ha parlato di una situazione sanitaria delicata a bordo.I migranti – tutti uomini, secondo le prime informazioni – erano in mare da circa cinque giorni, a bordo di un’imbarcazione rimasta senza carburante, prima di essere soccorsi. Al momento non è chiaro se tra loro ci siano minori, ma sono in corso le consuete visite mediche a bordo.“Alcuni soffrono di mal di mare, altri sono disidratati o presentano ustioni da combustibile”, ha fatto sapere SOS Humanity. “Tutti si trovano in uno stato di stress psicologico dovuto alla lunga permanenza in mare in condizioni difficili”.Le autorità italiane hanno assegnato Bari come porto sicuro, distante circa 800 chilometri dal punto di salvataggio. L’arrivo della Humanity One è previsto per lunedì mattina, quando i migranti verranno accolti per ulteriori accertamenti medici e le prime procedure di identificazione.