“È giunta l’ora di donare il sangue”: il sindaco Leccese al fianco di Ciao Vinny per la raccolta estiva al Policlinico di Bari

BARI - Questa mattina il sindaco di Bari, Vito Leccese, insieme ad alcuni membri della giunta comunale, ha preso parte alla raccolta straordinaria di sangue organizzata presso la banca del sangue del Policlinico di Bari. L’iniziativa, dal titolo “È giunta l’ora di donare il sangue”, è promossa dalla fondazione Ciao Vinny, in collaborazione con diverse realtà associative del territorio.Un gesto simbolico, ma fortemente concreto, che si inserisce in un periodo dell’anno particolarmente delicato per la gestione delle scorte di sangue: l’estate. È proprio durante i mesi estivi, infatti, che si registra una maggiore richiesta di sangue e una diminuzione delle donazioni, spesso dovuta alla coincidenza con le vacanze, mentre al contempo crescono le emergenze, anche per l’aumento degli incidenti stradali.“La donazione ha in sé un alto valore sociale – ha dichiarato il sindaco Leccese – e promuoverne la cultura significa invitare i cittadini a un gesto semplice, ma carico di significato. In questo caso, più che in altri, può letteralmente fare la differenza tra la vita e la morte”.Il primo cittadino ha sottolineato come la disponibilità di sangue ed emocomponenti sia vitale non solo per le urgenze e i trapianti, ma anche per i pazienti oncologici e per tutte le persone che necessitano di trasfusioni regolari. “Anche questo – ha aggiunto – contribuisce a far crescere una comunità: una rete solidale che accorre in aiuto di chi ha più bisogno, che sa prendersi cura degli altri con gesti concreti, quotidiani”.Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla fondazione Ciao Vinny, che da anni promuove con costanza la cultura della donazione di sangue e che, anche oggi, ha saputo mobilitare energie, volontari e istituzioni per rispondere a una vera e propria esigenza collettiva.“Mi auguro – ha concluso Leccese – che oggi e ogni giorno dell’anno tante persone si rechino al Policlinico per donare. La stagione estiva è un momento critico, e sapere di poter contare sulla generosità dei baresi è una grande forza per la nostra città”.