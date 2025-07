Pane e Pomodoro, al via il montaggio della nuova discesa a mare: “Un lido pubblico sempre più accessibile”

BARI - È partito questa mattina il montaggio della nuova scaletta di discesa a mare del pontile centrale della spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari. L’intervento, finanziato con un investimento di circa 45mila euro, si concluderà domani, completando così l’intero ciclo di manutenzione straordinaria avviato in primavera su uno dei lidi pubblici più amati dai baresi.Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che ha seguito personalmente l’avvio delle operazioni:“Oggi sono felicissimo di essere qui, accanto ai tecnici che stanno posizionando la nuova struttura. È l’ultimo tassello di un lavoro che abbiamo fortemente voluto, assieme al sindaco Vito Leccese, per offrire a cittadini e turisti una spiaggia pubblica bella, sicura e accessibile”.Il nuovo pontile sarà dotato di una pedana ampia con doppia scala, una per la discesa e una per la risalita, pensata per facilitare l’ingresso in acqua soprattutto a bambini e persone anziane, garantendo comfort e sicurezza.Lavori su tutta la spiaggia cittadinaL’intervento si inserisce nell’ambito di un accordo quadro per la manutenzione straordinaria dei pontili di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, che ha previsto la messa in sicurezza dei primi due pontili a nord (il terzo era stato manutenuto già lo scorso anno), il consolidamento delle strutture, la rilevigatura della pavimentazione in legno e il ripristino di ringhiere e scalette.Il progetto originario avrebbe dovuto concludersi prima dell’inizio della stagione balneare, ma – come spiega Scaramuzzi – problemi con l’impresa affidataria hanno causato un inevitabile slittamento:“Purtroppo, la ditta inizialmente incaricata non ha rispettato gli impegni, obbligandoci a individuare con urgenza una nuova azienda. Ora finalmente ci siamo, e la nuova scaletta sarà fruibile già dal prossimo weekend”.Un lido pubblico sempre più attrezzatoL’intervento va a completare un percorso di valorizzazione complessiva della spiaggia di Pane e Pomodoro, oggi dotata di cassette di sicurezza, cabine spogliatoio, impianti di illuminazione potenziati e una programmazione continua di animazione e inclusione sociale, con particolare attenzione ai bagnanti in condizioni di fragilità.Scaramuzzi ha colto l’occasione per ringraziare anche l’assessore al Bilancio Diego De Marzo, che ha previsto – nella manovra di riequilibrio del Bilancio di Previsione 2025/2027 – uno stanziamento di 300mila euro per facilitare la balneabilità nei Municipi costieri, in particolare a Palese, Santo Spirito e San Giorgio.“Si tratta di un investimento molto richiesto dai cittadini, che punta a garantire entro l’estate 2026 nuove pedane per disabili e accessi facilitati al mare, allargando il concetto di spiaggia pubblica a misura di tutti”.Con il completamento dei lavori a Pane e Pomodoro, Bari si conferma sempre più una città di mare inclusiva e attenta, capace di trasformare anche un semplice pontile in un segno concreto di civiltà e rispetto per i bisogni di tutti.