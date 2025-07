“È semplice”: al Palazzo delle Arti Beltrani il teatro si fa specchio dell’anima

TRANI – Una pioggia, tre donne, un incontro. Parte da qui È semplice, la commedia scritta, diretta e interpretata da Ilenia Costanza, in scena sabato 5 luglio alle ore 21:00 (apertura porte ore 20:30) nella suggestiva Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani. Una storia lieve e profonda allo stesso tempo, capace di far ridere, pensare e commuovere con naturalezza disarmante.

Protagoniste sul palco, insieme alla stessa Costanza, sono Marta Iacopini e Lorena Vetro, anche autrice delle musiche e interprete live della giovane Andrea, una musicista autistica che trova nel canto la sua via più autentica per esprimersi. Con loro, prende vita un intreccio di vite segnate da fragilità, resilienza e desiderio di rinascita.

È semplice non è solo il titolo della commedia, ma un manifesto poetico: semplice come le verità che toccano nel profondo, come le storie ordinarie che diventano universali. La pièce racconta con grazia temi spesso lasciati ai margini del discorso pubblico – dalla menopausa alla disabilità, dalle crisi di mezza età all’identità di genere – ma lo fa senza proclami, lasciando che siano le emozioni e la vita vera a parlare.

Ilenia Costanza, già apprezzata dal pubblico tranese per lo spettacolo “La Trinacria è femmina”, torna con una scrittura intensa e fluida, orchestrando una narrazione che sa tenere il pubblico incollato alla scena, alternando battute brillanti a momenti di pura poesia. Accanto a lei, Marta Iacopini, volto noto anche in TV, dà corpo a un’Alice esplosiva e generosa, in grado di sciogliere con ironia anche i nodi più intricati dell’anima.

Una commedia che si ascolta col sorriso e si lascia dentro un seme di riflessione. “È semplice” è il teatro che non ha bisogno di urlare per farsi sentire: racconta l’umano attraverso l’umano, senza filtri, con sincerità.

Un appuntamento imperdibile per chi ama un teatro che sa essere vivo, necessario e profondamente vero.

🎟 Informazioni e biglietti

Lo spettacolo si terrà sabato 5 luglio 2025 alle ore 21:00 presso Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani 51, Trani.

Biglietti:

Poltronissima: €20

Posto unico: €15

I biglietti sono acquistabili:

al botteghino (dal martedì alla domenica, ore 16:00–21:00)

su Vivaticket : Link diretto all’evento

tramite WhatsApp al numero +39 392 3892767 (catalogo spettacoli e prenotazioni)

con Carta Docente, Carta Cultura Giovani e Carta del Merito

Per ulteriori informazioni:

📞 0883 500044

📧 info@palazzodelleartibeltrani.it

📄 Brochure stagione 2025: Sfoglia qui