Incidente tra due auto in via dei Mille angolo via Nizza a Bari: un ferito trasportato in ospedale

BARI - Nel primo pomeriggio di oggi, in via dei Mille all’intersezione con via Nizza, si è verificato un incidente tra due autovetture. Tra le cause, pare rilevante una violenta collisione frontale, la dinamica esatta è ora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto.

Sul luogo dell’incidente è giunta prontamente un’ambulanza del 118, che ha prestato soccorso a uno dei conducenti coinvolti. L’uomo, ferito, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale più vicino per accertamenti sanitari.

Il traffico nella zona è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza delle vetture e i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’accaduto. Sul posto anche i Vigili Urbani, che hanno gestito la viabilità e avviato le indagini.