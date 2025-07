Esame da avvocato truccato: tre arresti e 15 indagati per le prove del 2014

– Nuovo scandalo sulla regolarità degli esami per l’abilitazione alla professione forense. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri e altre 15 risultano indagate nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Bari, che punta a far luce su presunte irregolarità nelle, svoltesi nei padiglioni della

Gli indagati, diciotto in totale, sono avvocati, membri della commissione esaminatrice e procuratori legali. Le accuse, a vario titolo, spaziano da falsa attribuzione di un lavoro altrui a falso ideologico, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, corruzione e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato costituito un vero e proprio gruppo di lavoro clandestino, operativo in un appartamento privato adibito a “centrale operativa”, che avrebbe redatto gli elaborati per conto di alcuni candidati. I temi sarebbero stati poi introdotti clandestinamente nei padiglioni d’esame e consegnati agli esaminandi compiacenti, consentendo loro di superare la prova con elaborati non propri.

La vicenda, che risale a oltre dieci anni fa, è tornata alla luce grazie a un’indagine meticolosa avviata su input di nuove testimonianze e riscontri documentali. Le misure cautelari sono state disposte a seguito di gravi indizi di responsabilità emersi nel corso delle indagini preliminari.

L'inchiesta getta un’ombra sulla trasparenza di uno degli esami più delicati per l’accesso alle professioni legali e solleva interrogativi sull’integrità dei processi valutativi in ambito giuridico.

L’attività investigativa è tuttora in corso e non si escludono nuovi sviluppi o ulteriori provvedimenti nelle prossime settimane.