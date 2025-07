“Viaggiatori del cosmo”: asteroidi e stelle protagonisti della prossima Notte al Museo a Trani

Un viaggio tra arte, scienza e meraviglia celeste: è ciò che attende visitatori di tutte le età venerdìaldi Trani con il secondo appuntamento della rassegna Una Notte al Museo. L’evento, intitolato, porterà il pubblico a esplorare l’universo attraverso laboratori creativi, visite guidate e osservazioni astronomiche.

Dopo il grande successo dell’edizione inaugurale del 1° giugno, l’iniziativa – curata da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con l’Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia – si presenta come una vera e propria immersione nella bellezza del cosmo, in uno dei luoghi culturali più suggestivi della Puglia.

Il programma: arte, scienza e creatività

La giornata si aprirà alle 16:00 con la possibilità di visitare le collezioni permanenti del museo e la mostra fotografica “Storie di Puglia”, con scatti d’autore provenienti dall’Archivio Gianni Berengo Gardin. In contemporanea, saranno proiettati video-documentari che raccontano la storia e il patrimonio artistico della città di Trani.

Alle 20:00 spazio ai più piccoli con il laboratorio creativo “L’Arte delle Stelle: dipingiamo gli ammassi stellari!”: un'attività pensata per bambini dai 6 anni in su, in cui fantasia e astronomia si incontrano tra colori e pennelli, ispirati agli spettacoli del cielo.

Il momento clou della serata avrà inizio alle 20:30, quando il cielo estivo diventerà teatro di un’osservazione astronomica guidata. Grazie a telescopi professionali e alla competenza dei ricercatori coinvolti, il pubblico potrà ammirare da vicino asteroidi della fascia principale tra Marte e Giove, e gli ammassi stellari più affascinanti del cielo boreale. Sarà un’occasione unica per comprendere la natura e l’origine di questi “viaggiatori del cosmo”, sospesi tra scienza e poesia.

“Una Notte al Museo è un invito a guardare oltre il quotidiano, a esplorare la meraviglia dell’universo con gli occhi dell’arte, della storia e della scienza”, sottolineano gli organizzatori.

Biglietti e prenotazioni

I biglietti per l’evento sono disponibili su Vivaticket al link:

👉 Una Notte al Museo – 4 luglio

Intero: €10,00

Soci partner: €8,00

Ticket Famiglia (2 adulti + bambini): €25,00

Per partecipare al laboratorio per bambini, è obbligatoria la prenotazione tramite il form online:

👉 Iscrizione laboratorio

Prossimi appuntamenti sotto le stelle

La rassegna Una Notte al Museo proseguirà durante l’estate con altri due eventi imperdibili:

📅 28 agosto – “Giganti lontani: Nettuno e Saturno”

📅 30 settembre – “Anelli e crateri: il fascino di Saturno e la Luna”

Entrambi con laboratori pensati per bambini dai 6 ai 12 anni.

Info e contatti

📍 Palazzo delle Arti Beltrani – Via Beltrani 51, Trani (BT)

🕓 Orari biglietteria: martedì–domenica, 16:00–21:00

📞 Tel: 0883 500044

📧 Email: info@palazzodelleartibeltrani.it

💬 WhatsApp prenotazioni: +39 392 3892767

📘 Scopri la brochure con tutti gli eventi della stagione artistica 2025:

👉 Promo stagione 2025

Una notte tra le stelle, tra storia e sogno, vi aspetta a Trani.