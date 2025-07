Estate 2025: boom di viaggi in treno, Riccione, Lamezia, Rimini e Lecce regine delle mete estive

MILANO – Sempre più italiani scelgono il treno per le vacanze estive, premiando sostenibilità, comodità e flessibilità. Lo confermano i dati di, la piattaforma leader per l’acquisto di biglietti ferroviari, che ha registrato un netto incremento nei viaggi in treno nei mesi di luglio e agosto rispetto alla primavera (1 aprile – 1 giugno).

A guidare la classifica delle mete con il maggiore incremento di passeggeri è Riccione, che segna un eccezionale +511% di viaggiatori rispetto al periodo primaverile. La riviera romagnola si conferma così meta prediletta per chi cerca mare e relax, seguita da Lamezia Terme (+213%), Rimini (+192%), Lecce (+184%) e Brindisi (+136%).

Il boom delle destinazioni balneari non cancella però l’appeal delle città d’arte. In termini assoluti, le città più visitate in treno restano Roma, Milano, Firenze, Venezia e Napoli, seguite da Bologna, Verona, Torino, Pisa e Genova. Il dato conferma il mix equilibrato tra turismo culturale, vacanze al mare e spostamenti interregionali.

Da Roma al Sud, da Milano al mare del Nord

L’analisi delle tratte più richieste mostra interessanti dinamiche territoriali. Da Roma cresce l’interesse per il Sud con mete come Lamezia Terme, Salerno e Civitavecchia in forte aumento. Da Milano i passeggeri puntano su località del Nord e Centro Italia, tra cui spiccano Rimini (+254%), Peschiera del Garda (+142%) e Varenna. Anche Napoli si conferma un nodo cruciale, con destinazioni in crescita come Salerno, Roma e Venezia.

Trainline: “Il treno è l’alleato di un turismo sostenibile”

“Questi dati mostrano chiaramente come il treno sia oggi il mezzo preferito da un numero sempre più ampio di viaggiatori italiani per le vacanze estive,” afferma Andrea Saviane, Country Manager per l’Italia di Trainline. “La combinazione di puntualità, comfort e basso impatto ambientale, insieme alla possibilità di prenotare e confrontare le migliori tariffe in pochi click, sta rendendo il treno un vero alleato per un turismo sostenibile e consapevole.”

L’estate 2025, insomma, parla il linguaggio delle rotaie: più viaggi in treno, più turismo locale e meno stress, all’insegna di una mobilità più intelligente.

