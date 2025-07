San Cesario di Lecce, ritorna il teatro per i più piccoli con 'Pollicino'

Il Giardino della Distilleria De Giorgi accoglie lo spettacolo portato in scena dalla compagnia Teatro Delle Forche di Massafra. Giovedì 24 luglio 2025, ore 21 Giardino Storico della Distilleria De Giorgi, via Ferrovia, 73, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Ritornano giovedì 24 luglio 2025, con inizio alle ore 21, nel Giardino Storico della Distilleria De Giorgi, a San Cesario di Lecce, gli appuntamenti pensati per il pubblico più giovane nell’ambito della rassegna Teatri a Sud, ideata da Astràgali Teatro. Questa volta è la compagnia Teatro Delle Forche di Massafra a dare la possibilità a ragazze e ragazzi di assistere a un momento teatrale estremamente coinvolgente con la messa in scena di "Pollicino".





Un lavoro che riprende una delle fiabe più affascinanti, nella versione firmata da Perrault, ricca di situazioni fortemente simboliche. Il successo della narrazione risiede nel processo di identificazione dei piccoli spettatori con il protagonista: Pollicino riesce, grazie alle sue doti, a superare le terribili situazioni nelle quali si trova. Nella rappresentazione sono presenti sia personaggi famigliari sia personaggi fantastici che incarnano i timori di cui Pollicino deve liberarsi per arrivare alla maturità e a una maggiore consapevolezza di sè. Una certa importanza ricopre la foresta, luogo in cui si sviluppa la storia, simbolo del caso e del destino che può essere favorevole o meno. La fiaba è l’esempio di rito di passaggio necessario per superare le paure tipiche dell’infanzia.





Il Teatro Le Forche nasce a Massafra, con la convinzione di restare al Sud, impegnandosi a creare e ospitare spettacoli dal vivo e artisti capaci di incidere nel tessuto sociale. Sotto la direzione artistica di Giancarlo Luce, propone occasioni di crescita sociale sul territorio pugliese nell'ambito dell'arte, della cultura, dell’educazione e della valorizzazione del territorio, producendo spettacoli di alta qualità. La compagnia organizza rassegne e promuove attività e incontri di formazione e di ricerca teatrale, collaborando con reti, enti, associazioni e compagnie nazionali ed internazionali, nonché con le istituzioni scolastiche.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.