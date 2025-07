Estate in musica e cultura a Palazzo Pesce: sei serate tra jazz, autori italiani, tango e soul

– L’estate 2025 disi anima di musica, cultura e parole con una rassegna di eventi organizzata in collaborazione con il. Dal 25 luglio al 2 agosto, la corte all’aperto dello storico palazzo molese ospiterà sei appuntamenti imperdibili che spaziano dalla canzone d’autore italiana al tango argentino, dai classici del soul americano fino alla letteratura gastronomica pugliese.

Venerdì 25 luglio – “Se non fosse per la musica. Musica italiana d’autore”

Alle ore 21.00 debutta la rassegna con Luciana Negroponte (voce), Alberto Di Leone (tromba), Michele Campobasso (piano), Nico Catacchio (contrabbasso) e Miky Genualdo (batteria). Un viaggio nelle emozioni della grande musica italiana: da Dalla a De Gregori, da Martino a Tosca.

Sabato 26 luglio – “Musica in 4D. Il Songbook di De Andrè, Dalla, Daniele, De Gregori”

Sempre alle ore 21.00, la SQuadraccia propone un omaggio a quattro giganti della musica d’autore italiana. Sul palco: Tony Quadrello (voce e chitarra), Max Monno (chitarra elettrica), Leonardo Torres (tastiere), Beppe Sequestro (basso), Felix Di Turi (batteria).

Martedì 29 luglio – “PUGLIA MInA: armonie e sapori della mia terra”

Alle ore 19.30 spazio alla cultura gastronomica con la presentazione del libro di Mina Micunco, edito da Florestano, accompagnata da Antonella Millarte. Saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Colonna. Un viaggio sensoriale tra ricette, emozioni e tradizioni pugliesi. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Giovedì 31 luglio – “Desde el alma. Tango argentino, vals y milonga”

Alle 21.00, le suggestioni del tango argentino arrivano a Mola con Elisabetta Previati e Marinella Dipalma (voci), Vito Mannarini (chitarra), e l’attore Pietro Caramia. In repertorio i grandi del tango: Gardel, Canaro, Villoldo, Mores, in arrangiamenti originali.

Venerdì 1 agosto – “La mia Aretha Franklin”

Torna Luciana Negroponte (voce), stavolta accompagnata dal Con Alma Trio: Guido Di Leone (chitarra), Vito Di Leone (organo Hammond), Mimmo Campanale (batteria), per celebrare la regina del soul e le sue contaminazioni gospel, jazz e blues.

Sabato 2 agosto – “The High Priestess of Soul: Nina Simone”

Gran finale con un tributo a Nina Simone. In scena Rosanna D’Ecclesiis (voce), Max Monno (chitarra), Gianluca Fraccalvieri (basso), Fabio Delle Foglie (batteria). Dai classici come Feeling Good e My Baby Just Cares for Me, ai brani più intensi del suo impegno sociale.

📍 Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00 presso la corte all’aperto di Palazzo Pesce, Mola di Bari.

🎟️ Ingresso su ticket, eccetto l’evento del 29 luglio che è a ingresso libero.

🔗 Per info, biglietti e prenotazioni: visita il sito ufficiale di Palazzo Pesce.