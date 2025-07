San Giovanni Rotondo, notte di paura per incendi: evacuate 140 persone, ora la situazione è sotto controllo

– Notte di paura nella città di San Pio, dove poco dopo lesono divampati diversinei pressi di, un’area verde a ridosso di numerose abitazioni. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Per motivi precauzionali, il Comune ha disposto l’evacuazione di circa 30 abitazioni, coinvolgendo circa 140 persone, che nella maggior parte dei casi hanno trovato temporaneo alloggio presso parenti.

Il Centro operativo di Pozzo Cavo, prontamente attivato dal Comune, ha coordinato tutte le operazioni di spegnimento, che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, l’Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), la polizia locale e numerosi volontari cittadini, il cui apporto si è rivelato prezioso nella prima fase dell’emergenza.

In azione anche un Canadair, richiesto dai vigili del fuoco per contrastare i fronti più estesi e difficili da raggiungere via terra. Le fiamme sono state domate nel corso della notte e, secondo quanto riferito dalle autorità locali, la situazione è ora completamente sotto controllo.