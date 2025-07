Europei di Calcio Femminile, l'Italia perde 3-1 contro la Spagna ma si qualifica per i quarti di finale

FRANCESCO LOIACONO - L’ Italia di Calcio Femminile perde 3-1 contro la Spagna a Berna nel Gruppo B degli Europei in Svizzera. Le azzurre però si qualificano per i quarti di finale degli Europei dopo 12 anni. Nel primo tempo al 5’ Elena Linari delle azzurre di testa colpisce la traversa. Al 10’ l’ Italia passa in vantaggio con Elisabetta Oliviero, tocco al volo di destro.

Al 14’ la Spagna pareggia con Athenea Del Castillo, conclusione rasoterra di sinistro. Al 20’ Aitana Bonmatidelle spagnole di destro non inquadra la porta. Al 43’ Barbara Bonansea delle azzurre di testa non riesce a schiacciare in porta.

Nel secondo tempo la Spagna passa in vantaggio con Patricia Guijardo, conclusione di destro da fuori area. Al 94’ la Spagna realizza la terza rete con Esther Gonzalez, girata di sinistro. Nell’ altra partita del Gruppo B il Belgio vince 2-1 contro il Portogallo.

L’Italia conclude il Gruppo B al secondo posto con 4 punti. La Spagna termina prima con 9 punti. Il Belgio è terzo con 3 punti e il Portogallo è quarto con 1. Nei quarti di finale l’ Italia giocherà mercoledì 16 luglio alle 21 contro la Norvegia.