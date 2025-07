Tragedia sulla provinciale 107 tra Giovinazzo e Terlizzi: muore un motociclista nello scontro con un’auto

GIOVINAZZO – Grave incidente stradale questo pomeriggio sulla Strada Provinciale 107, nel tratto che collega Giovinazzo a Terlizzi, dove una persona ha perso la vita in un violento scontro tra un’automobile e una motocicletta.A perdere la vita è stato il centauro, rimasto gravemente ferito nell’impatto e deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, prontamente giunto sul posto. Le condizioni dell’automobilista non sarebbero gravi.A seguito dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.Le generalità della vittima non sono ancora state rese note, mentre è forte il cordoglio nelle comunità locali, ancora una volta scosse da una tragedia sulla strada.