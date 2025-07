Ghali a Barletta venerdì 25 luglio, al fossato del Castello Svevo tra musica e impegno civile

BARLETTA - Il prossimo 25 luglio 2025, Ghali si esibirà a Barletta nella cornice del Fossato del Castello, come una delle tappe centrali del suo Summer Tour 2025, parte della rassegna The Best Music Festival, che – ne siamo certi – trasformerà il concerto in un evento carico di significato.Oltre ai suoi successi, porterà sul palco anche il suo messaggio sociale: lotta al razzismo, sostegno ai migranti e solidarietà al popolo palestinese. Dopo le polemiche a Sanremo per la frase “Non è guerra, è genocidio”, Ghali continua a usare la sua voce per denunciare ingiustizie e promuovere consapevolezza.Il concerto proporrà una selezione di hit consolidate e pezzi recenti, da Habibi a Ninna nanna, Cara Italia, fino ai nuovi singoli Chill e Niente panico. Brani che intrecciano ritmo urbano, messaggi sociali e un forte richiamo all’identità. Le mura del Fossato del Castello offriranno lo scenario perfetto per un live che promette di fondere acustica, visivo e contenuto. L’inizio è previsto per le 21:00, con migliaia di fan da tutta la regione pronti a varcare i cancelli.Ghali è noto per le sue posizioni pubbliche a favore della Palestina, ribadite anche al Festival di Sanremo 2024, dove pronunciò il messaggio “Stop al genocidio”. A causa del suo appello pro-Palestina, Ghali sostiene, tra le altre cose, di essere stato escluso da un evento di Radio Italia, nonostante l’invito iniziale fosse previsto. L’emittente ha negato accuse di censura, spiegando che la presenza venne declinata su richiesta dello stesso.L’ultimo progetto Pizza Kebab Vol. 1 (2023) ha ricevuto recensioni tiepide dalla critica: alcuni lo hanno definito un tentativo di riconquistare credibilità, carente di originalità, senza un netto avanzamento artistico rispetto al passato… Il concerto di Ghali a Barletta, domani 25 luglio 2025, promette di essere un evento ricco di musica, lì dove la musica diventa manifesto: un mix di ritmo, visione e coraggio. Non solo show, ma un richiamo alla responsabilità collettiva. Tra coinvolgimento emotivo, identità e messaggio politico, sarà una tappa significativa del suo Summer Tour, in un contesto dove lo spettacolo e la provocazione convivono inevitabilmente.