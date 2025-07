Festival della Valle d’Itria: a Martina Franca l’omaggio a Šostakovič con la sua Sinfonia n. 14

ph_Clarissa Lapolla

MARTINA FRANCA - Un evento di grande impatto emotivo e musicale animerà il 51° Festival della Valle d’Itria: venerdì 1° agosto, alle ore 21, il Palazzo Ducale di Martina Franca ospiterà l’omaggio a Dmitrij Šostakovič con l’esecuzione della Sinfonia n. 14, una delle opere più intense del compositore sovietico.

A dirigere l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala sarà Fabio Luisi, direttore musicale del Festival, mentre le voci soliste saranno affidate al soprano Lidia Fridman e al basso Adolfo Corrado. Fridman, artista affermata perfezionatasi all’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” proprio a Martina Franca, e Corrado, già apprezzato per la sua interpretazione in Tancredi di Rossini, daranno voce ai profondi testi scelti da Šostakovič per questa partitura straordinaria.

Composta nel 1969, la Sinfonia n. 14 riflette sulla morte attraverso undici poesie selezionate da autori come Apollinaire, Lorca, Rilke e Küchelbecker. Il lavoro fu concepito in un momento di fragilità fisica e grande consapevolezza da parte del compositore, che vi infuse una forte carica etica e politica contro la tirannia e l’ingiustizia. Particolarmente attuale risuona la lirica Risposta dei cosacchi di Zaporižžja al sultano di Costantinopoli, che richiama simbolicamente i conflitti dei nostri giorni.

L’opera, considerata dallo stesso Šostakovič uno dei suoi capolavori assoluti, si distingue per l’originalità musicale: dalle citazioni del Dies Irae ai ritmi di castagnette spagnole, dalle melodie russe ai passaggi grotteschi e drammatici, fino alla scrittura contrappuntistica del fugato.

Con questo concerto, il Festival della Valle d’Itria prosegue nel suo percorso di apertura alla modernità, promosso dalla nuova direzione artistica di Silvia Colasanti. Fabio Luisi ha spiegato che la scelta della Sinfonia n. 14 nasce sia dalla volontà di celebrare il cinquantesimo anniversario della morte di Šostakovič, mai eseguito prima al Festival in ambito sinfonico, sia dal legame con Benjamin Britten, dedicatario della sinfonia e autore dell’opera Owen Wingrave, proposta in prima italiana proprio a Martina Franca.

L’evento è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, grazie al progetto “Giovani Talenti in Concerto”.