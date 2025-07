BARI - Una donna di 70 anni è scivolata questa mattina sugli scogli a San Giorgio, finendo in acqua. A notare il corpo che galleggiava è stato un motociclista di passaggio, che si è immediatamente tuffato per soccorrerla. Con l’aiuto di alcuni automobilisti ha poi allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118 e gli uomini della Guardia Costiera, che hanno prestato le prime cure alla donna. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti.