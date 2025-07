Festival della Valle d’Itria: Paolo Nori e il Quartetto Adorno alla Masseria Palesi tra musica e letteratura

– Prosegue ilcon un nuovo appuntamento del ciclo, che mette in dialogo lae la, legando entrambe al tema dell’edizione 2025:

Martedì 22 luglio, alle ore 21, sarà la suggestiva Masseria Palesi ad accogliere “Guerre e paci”, serata che vedrà protagonista Paolo Nori, scrittore e traduttore, finalista al Premio Strega 2025, in un racconto appassionato e profondo sul modo in cui la letteratura russa – da Tolstoj a Dostoevskij, da Achmatova a Bulgakov – ha affrontato il tema della guerra e della pace.

A dialogare con le sue parole, le note di grandi compositori del Novecento e contemporanei, affidate al talento del Quartetto Adorno (Edoardo Zosi, Liù Pelliciari, Benedetta Bucci e Francesco Stefanelli) e della pianista Viviana Lasaracina.

Il programma musicale propone pagine intense e poco eseguite: si apre con il Quartetto Ikone del compositore ucraino Valentin Silvestrov, per poi passare alla Polka per violino e pianoforte di Alfred Schnittke e concludersi con il celebre Quintetto op. 57 di Dmitrij Šostakovič, opere segnate da profondi contrasti e legami con la complessa storia del Novecento sovietico.

Il ciclo “In-chiostro” propone concerti in luoghi d’arte e antiche masserie, con l’obiettivo di fondere parole e musica in un’esperienza di riflessione e bellezza.

Il Festival della Valle d’Itria, organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi, si conferma così un punto di riferimento per la cultura musicale e letteraria in Puglia e in Italia.