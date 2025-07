Roma, svolta nel caso del cadavere ritrovato: è di Emanuela Ruggeri, scomparsa da una settimana

– Ha un nome il corpo ritrovato ieri tra le sterpaglie in via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano: si tratta di, 32 anni, scomparsa lunedì 14 luglio da, quartiere a est della Capitale. La giovane era uscita di casa poco dopo le 20 dicendo alla madre che avrebbe incontrato un'amica, ma da quel momento si erano perse le sue tracce.

L’identificazione è stata resa possibile dai documenti trovati addosso al corpo e da alcuni tatuaggi riconosciuti dai familiari. Il cadavere è stato rinvenuto in una zona di vegetazione fitta, nascosto tra le sterpaglie, in circostanze ancora da chiarire.

Cosa sappiamo finora

Per giorni la madre di Emanuela aveva lanciato appelli disperati sui social, chiedendo aiuto per ritrovare la figlia: “Sono disperata, aiutatemi a trovarla”, aveva scritto in un post diventato virale. La scomparsa della giovane aveva mobilitato anche amici, volontari e forze dell’ordine, che avevano avviato ricerche in tutta la città.

Ora la tragica scoperta apre un nuovo fronte investigativo. Le autorità stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Emanuela e risalire a eventuali contatti, movimenti e incontri successivi alla sua uscita di casa. Al momento non si esclude alcuna pista, dall’incidente alla morte violenta.

Sul corpo verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni per stabilire con esattezza le cause del decesso. Intanto, dolore e sgomento tra familiari e amici, che speravano fino all’ultimo in un epilogo diverso.