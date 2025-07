“Figli di Abramo” a Bari Leggera: tre fedi e un attore in scena alla Casa di Pulcinella

Un grande viaggio tra spiritualità, ironia e narrazione. Domani,, alla, arriva inlo spettacolo, nell’ambito della rassegna, diretta dae curata dalla, inserita nel progetto culturale comunale

Prodotto dalla Compagnia Teatro del Loto, il monologo è interpretato e adattato da Stefano Sabelli, che reinterpreta per il pubblico italiano il celebre testo norvegese Abrahams Barn di Svein Tindberg, già campione d’incassi in patria con oltre 150mila spettatori. In questa versione, lo spettacolo si trasforma in un viaggio più mediterraneo, personale e affabulante, impreziosito dalle musiche dal vivo di Manuel Petti.

Il patriarca Abramo come ponte tra fedi, popoli e culture

Sabelli mette in scena un diario di viaggio a Gerusalemme, dove un attore – guidato da un singolare cicerone palestinese fan dei film di Trinità – si mette sulle tracce del “Dio di Abramo”, tra storia, leggenda e mito. Ne emerge un racconto ricco di riferimenti attuali, ironia e spiritualità, capace di unire anziché dividere.

Abramo – figura centrale per Ebraismo, Cristianesimo e Islam – è raccontato con uno sguardo comparato e teatrale ai testi sacri (Torah, Vangelo, Corano), mostrando come tutte e tre le religioni ne riconoscano la paternità spirituale. Lo spettacolo alterna momenti di riflessione a passaggi esilaranti, in una formula che ricorda il Mistero Buffo, mescolando teatro civile, narrazione e spiritualità laica.

“È tempo di tornare ad affrontare grandi temi – dichiara Sabelli – per superare diffidenze e solitudini e ritrovare i legami profondi tra culture che, da millenni, condividono radici comuni”.

Bari Leggera: dieci spettacoli per una città che si racconta

“Figli di Abramo” è il secondo dei dieci spettacoli previsti nella seconda edizione di Bari Leggera, che fino al 27 settembre propone eventi tra teatro, musica e narrazione urbana. Il progetto, dopo il successo della prima edizione nel 2024, mira a valorizzare le tradizioni e le storie popolari della città di Bari con linguaggi innovativi, performativi e inclusivi.

In parallelo, è già partito il laboratorio “Bari Narrata” (11 incontri), che coinvolge cittadini e artisti in un percorso creativo per raccontare la città in modo collettivo e inedito.

🎭 “Figli di Abramo – un patriarca, due figli, tre fedi e un attore”

📍 Casa di Pulcinella, Bari

📅 Venerdì 18 luglio – ore 21.00

🎟️ Ingresso libero fino a esaurimento posti – Prenotazione consigliata

📞 Info e prenotazioni: 351/8528404