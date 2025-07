Gallipoli: danceball, reaggeton e hip hop, è l'estate al Parco Gondar

GALLIPOLI (LE) - Partono da venerdì 25 luglio con Jesa i BonxUp Party del Raffo Parco Gondar di Gallipoli, tra dancehall, reggaeton e hip hop al ritmo travolgente dell'estate! - Partono da venerdì 25 luglio con Jesa i BonxUp Party del Raffo Parco Gondar di Gallipoli, tra dancehall, reggaeton e hip hop al ritmo travolgente dell'estate!





BonxUp Party, il party dancehall, reggaeton & tropical più esplosivo dell’estate arriva a infiammare il Raffo Parco Gondar di Gallipoli ogni venerdì con un mix letale di ritmi caraibici, show e vibrazioni calde fino a notte fonda!





Si parte venerdì 25 luglio con Jesa, all’anagrafe Meron Tesfazghi, è un dj dal sound hip hop, afro e dancehall.





Napoletano dalle origini eritree che si avvicina alla console all’età di 15 anni e nel giro di pochi anni diventa il dj di punta delle serate più in voga di Napoli.





Negli anni acquisisce una certa maturità dietro i piatti tanto che inizia a farsi sentire un po’ in giro per tutto lo stivale fino ad arrivare ad Ibiza.





Negli anni i suoi set hanno accolto, in apertura, artisti del calibro di Chris Brown, Snoop Dogg, Sean Paul, Craig David, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Ghali, Sfera Ebbasta, Luché, Clementino per citarne alcuni.





Tutte le date previste:





25 Luglio - Jesa

1 Agosto - Lirico En La Casa

8 Agosto - Kybba

22 Agosto - Charly Black





Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all'aperto all'arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito.





Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.





Main Partner del Parco Gondar 2025 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor.





Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.





Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar e la possibilità di acquisto delle Fan T-Shirt sono disponibili su Vivaticket.





Per info e aggiornamenti:

Cell. +393278215783