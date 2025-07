Trinitapoli, sopralluogo al quartiere UNRRA CASAS: il Sindaco di Feo e Arca Capitanata al lavoro per la riqualificazione urbana

TRINITAPOLI – Si è svolto questa mattina un importante sopralluogo nel quartiere UNRRA CASAS alla presenza del Sindaco Francesco di Feo, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Leo, del Consigliere Comunale Pietro De Angelis, della Comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano e dei tecnici di Arca Capitanata.L’iniziativa è stata preceduta da un incontro ufficiale tra l’Amministrazione comunale e i funzionari di Arca Capitanata, tenutosi a Foggia nei giorni scorsi e finalizzato a programmare un’azione concreta per il miglioramento delle condizioni abitative e urbane del quartiere.Durante il sopralluogo, i tecnici hanno effettuato un’attenta ricognizione dello stato delle abitazioni e delle aree comuni, raccogliendo informazioni utili alla definizione di un piano di intervento manutentivo mirato alla messa in sicurezza delle strutture e alla riqualificazione complessiva del quartiere.Il Sindaco Francesco di Feo, a margine della visita, ha dichiarato:“Stiamo monitorando attentamente la situazione del quartiere UNRRA CASAS. Sono già stati effettuati alcuni interventi, come la pulizia e la sistemazione delle aiuole, per migliorare la vivibilità dell’area. Oggi i tecnici di Arca Capitanata hanno preso nota delle condizioni esistenti per pianificare interventi di manutenzione straordinaria. A breve sarà anche sottoscritto un protocollo per la costruzione di nuove case popolari, un progetto strategico che coinvolgerà tutta la zona e rappresenterà un passo concreto verso un miglioramento strutturale e sociale del quartiere.”Tra gli interventi in programma, sono previsti anche lavori di rifacimento delle palazzine, per uniformarle alle altre strutture del territorio, e la realizzazione di box auto, volti a incrementare la sicurezza e favorire una mobilità ordinata per i residenti.Il Sindaco ha inoltre ricordato che l’Amministrazione sta intervenendo in modo capillare anche in altre aree della città:“Siamo presenti con azioni concrete anche in Via Mulini, Piazza della Costituzione e Via Berlinguer. La nostra priorità è garantire interventi tempestivi ed efficaci per migliorare la qualità della vita e la sicurezza di tutti i cittadini.”Il sopralluogo si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale tra Comune e Arca Capitanata, che punta a dare risposte tangibili alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti.