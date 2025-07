Gallipoli, Ellen Allien al Raffo Parco Gondar il 26 luglio

GALLIPOLI - Il 26 luglio al Raffo Parco Gondar di Gallipoli la producer tedesca Ellen Allien è la seconda protagonista delle serate di musica elettronica internazionale che accendono l'estate dello Jägermeister Pineta Stage.Una delle artiste più iconiche della sua generazione, Ellen Allien incarna l'etica centrale della techno: una visionaria che guarda al futuro in cerca di ispirazione, ritagliandosi la propria nicchia e presiedendo un impero che ha permeato la techno e la cultura della musica dance con il suo DNA unico. Oltre a gestire due etichette (BPitch e UFO Inc.) e ad esibirsi regolarmente in prestigiosi club e festival in tutto il mondo, è anche un'abile produttrice con otto album solisti al suo attivo e un ampio catalogo di singoli, EP e remixIl focus dello Jägermeister Pineta Stage è concentrato sulle serate di musica elettronica, che dopo Ellen Allien, vedranno protagonisti in consolle Stella Bossi il 2 agosto, Chemical Brothers, Indira Paganotti, Sam Paganini e tanti altri per l’Echoes Music & Arts Festival il 9 agosto, I Hate Models e 999999999 l’11 agosto, Green Velvet il 13 agosto, e Fantasm il 15 agosto.Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all'aperto all'arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito.Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport.Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.Main Partner del Parco Gondar 2025 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor.Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile. Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar e la possibilità di acquisto delle Fan T-Shirt sono disponibili su Vivaticket.Per info e aggiornamenti:Cell. +39 3278215783https://www.raffoparcogondar.com - https://www.instagram.com/parcogondar_gallipoli/ - https://www.facebook.com/ParcoGondar