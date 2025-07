Torna il sorvolo delle Frecce Tricolori a Taranto dopo quattro anni

TARANTO – Sarà un evento carico di emozione e significato quello in programma il prossimo 1° agosto a Taranto, quando si terrà il giuramento solenne degli allievi dell’Aeronautica Militare. Un momento già di per sé simbolico e ricco di orgoglio nazionale, che quest’anno assumerà un valore ancora più speciale: dopo quattro anni di assenza, torneranno a sorvolare i cieli della città le leggendarie Frecce Tricolori.La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), tra le più celebri e amate al mondo, sarà protagonista di un sorvolo scenografico che colorerà il cielo di verde, bianco e rosso, rendendo il giuramento un evento memorabile non solo per gli allievi e le loro famiglie, ma per tutta la comunità tarantina.L’ultima apparizione delle Frecce Tricolori sulla città risale infatti al 2019, e la loro presenza è attesa con grande entusiasmo. Il ritorno della pattuglia acrobatica coincide con un periodo di rinnovato impegno delle Forze Armate verso l’apertura al territorio e la valorizzazione delle tradizioni militari.Il giuramento avverrà alla presenza delle autorità civili e militari, oltre che di numerosi cittadini che, come da tradizione, parteciperanno numerosi per condividere questo importante momento con i giovani giurandi.Sarà una giornata di festa, orgoglio e unità nazionale, nel segno del Tricolore.