Gallipoli, weekend ricco di eventi "trasversali" free

GALLIPOLI - Il 18 e 19 luglio torna il “Fish and Gin Festival”, che alla sua sesta edizione delocalizzata si concluderà con i suoi due appuntamenti di punta presso il Raffo Parco Gondar di Gallipoli.Un evento dedicato alla mixology, allo street food di qualità e al divertimento per tutta la famiglia, con protagonisti musicali che si alterneranno sui palchi del parco a tema più importante del sud Italia.La programmazione musicale e l’intrattenimento per grandi e piccini, curati dal Raffo Parco Gondar, saranno variegati e accontenteranno tutti i pubblici in modo trasversale.Salento Swing e ronde di pizzica, fiera del disco, artisti di strada, make-up station, tattoo & piercing studio, mercatini artigianali e vintage sempre attivi arricchiranno le diverse aree del parco, che il 18 luglio si divideranno tra il ritmo tradizionale di Antonio Castrignanò & Taranta Sound, il divertimento scanzonato della regina delle sigle Cristina D’Avena con gli irriverenti Gem Boy e uno scoppiettante aftershow con Dodo Dj per Baciami Events.Il 19 luglio invece protagonisti della programmazione musicale saranno i Sud Sound System a far ballare la pineta, sul cui palco si alterneranno inoltre Deddè, Mighty Bass, Tetrixx, Zingarua, Welo e Khadim dei Ghetto Eden per presentare i loro nuovi lavori. Il palco terrazze ospiterà Dj Zone, Neblo e Dj Poison, mentre l’after showtargato Guendalina con protagonisti sul Palco Hangar Tini Gessler e Gianni Sabato, e sul Palco Kinza Piesco, Mumma B2B Poll, The Devil Dwarf, MX2 et SICK.Nell’area Gin & Mixology, gli stand presentano le ultime novità nel mondo beverage, offrendo degustazioni di gin e cocktail preparati da rinomati bartender, e gli speciali nove cocktail a base di gin, ispirati ad altrettanti luoghi iconici del territorio salentino.Una vera e propria mappa dallo Ionio all’Adriatico passando per Finibus Terrae, un percorso di sorsi capace di trasformare il gusto in racconto e il bicchiere in paesaggio.Nell’area Street Food, food truck selezionati offriranno cibi di strada di alta qualità, dai sapori salentini a opzioni vegetariane, dolci e carne.L’ingresso è gratuito fino alle 22:00Il biglietto a 10 euro acquistato online con promo Fish&Gin da diritto all’accesso prioritario saltafila e a due drink promozionali inclusi di Edgar Premium Gin da consumare presso l’esclusivo bar riservato Edgar Garden entro le 23:30.Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all'aperto all'arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito.Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.Main Partner del Parco Gondar 2025 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor.Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar e la possibilità di acquisto delle Fan T-Shirt sono disponibili su Vivaticket.Cell. +39 3278215783https://www.raffoparcogondar.com - https://www.instagram.com/parcogondar_gallipoli/ - https://www.facebook.com/ParcoGondar