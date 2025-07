Gigi Finizio alla Svevarena di Bisceglie con il suo live tour 2025

BISCEGLIE - Mercoledì 9 luglio, alle 21, alla Svevarena di Bisceglie (Bt), nuovo contenitore culturale pensato e promosso da Roberto Maggialetti e Lele Sgherza, si terrà il concerto live di Gigi Finizio, cantante e compositore napoletano, noto per la sua voce potente e per il suo contributo al genere neomelodico partenopeo.Nato a Napoli nel 1965, nei suoi brani Gigi Finizio tratta spesso temi d’amore, dolore e malinconia. Ha iniziato il suo percorso musicale da bambino, debuttando nel 1974 con l’album “For’a scola”, e negli anni ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, sia nella sezione Giovani che in quella dei Big, ottenendo riconoscimenti e consolidando la sua già nota popolarità. Nel 1994, ad esempio, partecipò alla selezione di Sanremo Giovani con “Scacco Matto”, classificandosi primo nella sezione cantautori, mentre l’anno dopo arrivò terzo con “Lo specchio dei pensieri”. Ha collaborato con artisti di spicco come Nino D’Angelo, che lo ha voluto come autore per alcune sue canzoni, Mina e Lucio Dalla.Considerato da molti una delle voci più belle della tradizione musicale napoletana, Gigi Finizio viene spesso elogiato per la sua voce potente e la sua capacità di interpretazione, che lo hanno reso un punto di riferimento nel panorama musicale napoletano e non solo. Negli anni ha continuato a pubblicare album e ad esibirsi in concerti: le sue canzoni, spesso incentrate sull’amore e le emozioni, sono caratterizzate da una voce espressiva e passionale.Durante la sua performance il cantautore di Napoli ripercorrerà i suoi più grandi successi, da “Vorrei dirti che è facile” a “Innamorati”, da “Ti voglio ancora bene” a “Notte senza luna”, passando per “Fammi riprovare”, “Amore amaro”, “Voglio sapè”, “Napule” e molti altri, regalando al pubblico una serata all’insegna del romanticismo e della passione. “O ree” della musica napoletana porterà sul palco della Svevarena il suo stile pop neomelodico e, grazie alla sua interpretazione passionale e intensa e al suo linguaggio diretto e coinvolgente, saprà incantare gli spettatori con uno show unico e coinvolgente.I biglietti per il concerto sono acquistabili sul circuito Ticketone.it.: 3355798601: 21.00