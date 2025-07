Gioia del Colle: aperto l'accesso al sottopasso di stazione su Via Fratelli Capurso

BARI - E’ attivo un nuovo accesso al sottopasso di stazione su via Fratelli Capurso (ex via Lagomagno) grazie alla collaborazione tra Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e Comune di Gioia del Colle.

Il sottopasso è aperto al pubblico h 24 e funge da passante sia per i passeggeri che per i cittadini. L’apertura del nuovo varco su via Fratelli Capurso, in corrispondenza del nuovo parcheggio, favorisce inoltre l’interscambio tra l’auto privata e i mezzi pubblici.

Per venire incontro alle esigenze dei pendolari, dal 7 luglio i bus messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia durante l’interruzione della linea Bari-Taranto, hanno come punto di fermata via Fratelli Capurso al posto di via Paolo Cassano.

Sono in corso le attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica del fabbricato viaggiatori di Gioia del colle e il miglioramento dell’accessibilità in ottemperanza alle normative per le persone a ridotta mobilità.