Ecco il capolavoro di Nicola Canonico: Delio Rossi torna a Foggia, parte la nuova era rossonera

NICOLA RICCHITELLI – Il Foggia riparte da un grande ritorno e da una visione chiara. Dopo una stagione complicata, conclusa con la salvezza ai playout, il club rossonero rilancia le proprie ambizioni affidandosi nuovamente a Delio Rossi. L'allenatore romagnolo torna sulla panchina da lui già occupata nel 1995‑96 e brevemente nel 2023. L’artefice dell’operazione? Il presidente Nicola Canonico, che con determinazione ha portato a termine un vero e proprio capolavoro gestionale.

“Ho dato la mia disponibilità. Sarò l’allenatore del Foggia per la prossima stagione. Dopo il 20 luglio parlerà il campo", ha dichiarato l’allenatore riminese, il contratto sarà annuale, senza opzioni di rinnovo automatico, una scelta che testimonia la fiducia reciproca, ma anche la voglia di entrambi di costruire risultati concreti, sin da subito.

Quello di Delio Rossi è un profilo indiscutibile, oltre 500 panchine tra Serie A e Serie B, ha guidato club storici come Lazio, Palermo e Fiorentina, sempre con una filosofia chiara: gioco pulito, compattezza e valorizzazione dei giovani. Il ritorno a Foggia è stato accolto con entusiasmo da una piazza affamata di progettualità e identità.

Il ritorno di Delio Rossi porta la firma di Nicola Canonico, presidente rossonero dal 2021. In un contesto economico e sportivo complesso, Canonico ha scelto la via del rilancio, puntando su un profilo di altissimo spessore umano e tecnico. Dopo aver traghettato la società in un periodo turbolento, il presidente ha voluto imprimere una svolta netta, riportando allo "Zaccheria" una figura in grado di ricompattare ambiente e spogliatoio.

Non è un’operazione nostalgica, ma strategica: Canonico ha individuato in Rossi l’uomo giusto per guidare un nuovo ciclo, che dovrà riportare stabilità, identità e, gradualmente, ambizione.

L’entusiasmo in città è già palpabile. Lo “Zaccheria” sogna di tornare a essere una roccaforte, una squadra cui aver paura di affrontare, ma soprattutto il sogno è quello di vivere certe notti come quella del 22 maggio del 2023...