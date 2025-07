Gioia del Colle celebra la Mozzarella Dop con 'Gioia Festival 2025'

Venerdì 22 e sabato 23 agosto dibattiti, spettacoli, musica e degustazioni in piazza Luca D'Andrano e in piazza Umberto I





GIOIA DEL COLLE (BA) - Si accendono i riflettori sulla nuova edizione di Gioia Festival, il tradizionale appuntamento estivo dedicato all’eccellenza della gastronomia gioiese, la Mozzarella di Gioia del Colle DOP.





L’attesissima manifestazione, promossa dal Comune di Gioia del Colle e dall’associazione Milkyway e realizzata anche con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 agosto 2025, in piazza Luca D’Andrano e in piazza Umberto I.





La città si appresta così a celebrare, ancora una volta, la lunga tradizione casearia gioiese e la bontà dei suoi prodotti con due serate che saranno impreziosite da dibattiti, musica, spettacoli e degustazioni.





Il Festival, che anche quest’anno vedrà la partecipazione delle aziende casearie Gioiella Latticini (main partner dell’edizione 2025), Caseificio Milano, Caseificio Nettis, La Golosa di Puglia, Masseria Corvello e Vivolat, sarà aperto da un convegno che, in programma venerdì 22, alle ore 19:00, in piazza Umberto I, rappresenterà un'importante occasione di confronto tra istituzioni e rappresentanti del settore lattiero-caseario sui temi legati alla tutela e alla valorizzazione della produzione e al futuro della filiera tra innovazione e sostenibilità.





A seguire, i visitatori potranno assistere alle dimostrazioni di filatura e mozzatura, che saranno eseguite dai maestri casari nello stand di degustazione allestito in piazza Luca D’Andrano.





La prima serata proseguirà in piazza Umberto I con il concerto (ore 21:00) del M° Mario Rosini, in formazione con i musicisti Paolo Romano, Mimmo Campanale e Gianfranco Menzella, e con lo spettacolo "Senza filtri" (ore 22:00) del duo comico Arteteca, formato da Enzo Iuppariello e Monica Lima e noto per le apparizioni nel programma televisivo "Made in Sud".





Sabato 23, alle ore 19:00, si tornerà in piazza Luca D'Andrano per una nuova serata dedicata alla degustazione dei prodotti caseari gioiesi, che culminerà, in piazza Umberto I (ore 22:00), con l'imperdibile evento "Nostalgia 90", un autentico show che, tra luci, scenografie ed effetti speciali, farà calare il sipario sull'edizione 2025 di "Gioia Festival, la festa della Mozzarella" sulle note dell'inconfondibile musica dance anni '90.