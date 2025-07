Giugliano in Campania, accoltellato 15enne dopo una lite per una partita di calcio: arrestato un 18enne per tentato omicidio

Giugliano in Campania (NA) – Tragedia sfiorata nella serata del 24 luglio al camping Liternum, dove una lite scoppiata tra adolescenti per una partita di calcio si è trasformata in un grave episodio di violenza. Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’addome ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per una perforazione al fegato.Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano, la discussione sarebbe degenerata rapidamente. A scatenare il caos sarebbe stata una partita di calcio tra giovani ospiti della struttura turistica. Nel corso del diverbio, un ragazzo di 18 anni – incensurato – sarebbe intervenuto per difendere il fratello minore, coetaneo della vittima. Il giovane ha estratto un coltello a scatto che teneva nel marsupio e ha colpito il 15enne durante la colluttazione.Subito dopo l’aggressione, il 18enne è tornato a casa con la sua famiglia, temendo possibili ritorsioni da parte degli amici e dei parenti della vittima. Tuttavia, i carabinieri sono riusciti a identificarlo in breve tempo e lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Attualmente si trova in carcere, in attesa di giudizio.L’intera vicenda ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza all’interno delle strutture turistiche e sul crescente fenomeno della violenza giovanile. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e comprendere la dinamica esatta dell’accaduto.