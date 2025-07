“Senza di me”: il suo nuovo singolo della cantautrice barese Marienicole

BARI - Da venerdì 25 luglio è disponibile sulle piattaforme digitali e in radio “Senza di me”, il nuovo singolo di Marienicole, nome d’arte della giovanissima cantautrice barese Marie Nicole Bacco, classe 2006, vincitrice del premio “Gianni Colajemma” 2025.Questo brano, primo singolo di lancio della giovane artista prodotta da Alessio Mininni, in arte Maninni, è un grido generazionale, una dichiarazione di esistenza, rabbia e libertà.“È un brano che si concentra sul rapporto tra padre e figlia – ha spiegato la giovane artista -. Ho raccontato la mia esperienza, sofferta, con mio padre da un anno inesistente. Dietro una musicalità positiva, che si sviluppa tra indie pop e glam rock graffiante, si cela un testo con un significato non altrettanto felice, per me, che ho voluto condividere”.Marienicole, giovane promessa della musica italiana supportata dal progetto Calash One Group, ha mosso i primi passi nel mondo della discografia con uno stile personale che mescola introspezione e contemporaneità, con la voce e l’anima di chi ha qualcosa da dire e lo dice senza filtri. Cresciuta tra chitarre, pianoforti, sogni ribelli e parole scritte nei margini dei quaderni, Marie Nicole trasforma emozioni grezze in una musica vera, potente e diretta. Con influenze che spaziano da Olivia Rodrigo a Paramore, passando per i Maneskin e il primo rock italiano, l’artista barese porta sul palco una femminilità tutta nuova, fragile ma feroce, dolce e tagliente al tempo stesso.“La passione per la musica nasce da quando ero bambina – ha affermato la Marienicole -. Ho sempre ascoltato Giorgia e ogni volta che passava una sua canzone in radio la cantavo a squarciagola. Crescendo mi sono avvicinata prima alla danza, ma dal 2019 ho deciso di studiare musica e di dedicarmi a pieno al mio progetto cantautoriale”.Vincitrice del Premio Gianni Colajemma 2025, i suoi testi parlano di amore e disillusione, di corpo e paura, di forza e fuoco. Ogni canzone è una stanza emotiva dove chi ascolta può entrare e riconoscersi. Nonostante la giovane età, vanta già significative esperienze. È stata semifinalista al concorso “New York Canta 2023” e al festival “Fatti Sentire 2024”, finalista al concorso “Mimì Sarà 2023” e finalista nazionale al “Tour Music Fest 2023”.Marie Nicole descrive la musica come il suo porto sicuro, un luogo dove poter sperimentare e crescere artisticamente. Recentemente ha avviato collaborazioni con altri artisti per sviluppare nuovi brani e ampliare il suo repertorio.