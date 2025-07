Grande successo per l'evento ''Fashion Art and More'' di Sabrina Spinelli

Ph Svetlana Grishina

MILANO - Anche la 20ª edizione di Fashion Art and More – International Luxury Event, l'evento ideato da Sabrina Spinelli, fondatrice di Wellness for You Fashion. Spinelli, brand manager dalla visione internazionale, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori.

Le magnifiche sale di Palazzo Visconti, antica dimora barocca milanese, hanno fatto da cornice perfetta per un evento che ha preso forma tra decori storici, stucchi dorati e pavimenti intarsiati, fondendo la magnificenza dell’architettura d’epoca con la contemporaneità della moda.

Durante la serata, più di 150 ospiti – tra buyer internazionali, redazioni di moda, influencer e professionisti del settore – hanno potuto immergersi in un percorso sensoriale e visivo, dove ogni collezione è stata un racconto senza interruzioni, un viaggio tra culture e visioni creative.

La sfilata si è aperta con Hanan Bakri (Giordania), che ha presentato una collezione raffinata ispirata alla forza spirituale dell’estetica araba moderna. I suoi abiti, eleganti e ricchi di simbolismi culturali, hanno saputo unire tradizione e avanguardia. Le linee sofisticate e i tessuti pregiati hanno emozionato il pubblico internazionale.

A seguire, Angela Cusimano Shoes (Italia) ha proposto calzature scultoree che coniugano sensualità e design architettonico. Ogni creazione è frutto di artigianato italiano e ricerca formale, con materiali ricercati e volumi audaci. Una visione decisa e contemporanea della femminilità in movimento.

L’emozione è cresciuta con la filosofia trasformista di Caporei, che ha portato in passerella giacche modulari in pelle, fluide e versatili. Il brand ha espresso un concetto di lusso etico, in equilibrio tra estetica e sostenibilità. I capi hanno comunicato libertà, dinamismo e coscienza ambientale.

Parlaweddings (Svizzera) ha incantato con abiti da sposa e da sera dalle linee eteree e dettagli finissimi. Ogni creazione evocava una romantica armonia tra sogno e realtà, tra leggerezza e raffinatezza sartoriale. Un’interpretazione moderna della femminilità più poetica.

I riflettori si sono poi spostati su Kholood Jewellery (Kuwait), i cui gioielli, ispirati ai fenomeni naturali, hanno brillato tra luce e forme organiche. Ogni pezzo ha raccontato una storia di energia interiore, bellezza e simbolismo. Un linguaggio visivo potente, radicato nella natura.

Ha sorpreso e coinvolto il pubblico Enamoramex by Ancheita (Messico), che ha unito l’artigianato tradizionale alla couture europea in abiti tridimensionali e vibranti. La collezione ha celebrato l’identità culturale messicana con eleganza e forza visiva. Una proposta originale, cucita tra radici e innovazione.

A chiudere la sfilata è stata Viktorija Džimrevska (Macedonia del Nord), con una linea strutturata e contemporanea, dominata da tagli architettonici e volumi netti. Le sue creazioni hanno esaltato una femminilità forte, minimalista e decisa. Una chiusura intensa, coerente e visivamente potente.

A rendere unica l’esperienza sono stati anche i preziosi contributi dei partner. I brindisi di fine sfilata hanno avuto il gusto autentico dei vini biologici della celebre tenuta Venturini Baldini, eccellenza enologica dell’Emilia specializzata in Lambrusco e vitigni autoctoni, coltivati in regime biologico sin dagli anni '80 e insignita di riconoscimenti per sostenibilità e qualità. Il trucco delle modelle è stato affidato alla raffinata competenza della L’Enif Make-up Academy di Napoli, ormai presenza fissa nelle più prestigiose fashion week internazionali, mentre le acconciature, studiate in ogni dettaglio, sono state firmate da IDOLA Saloon, brand storico dell’hairstyle italiano diretto da Vincenzo Savarese.

Palazzo Visconti, già scenografia di eventi di design e moda di alto profilo, ha confermato ancora una volta il suo ruolo di luogo evocativo e sofisticato, capace di ospitare una kermesse che unisce passato e innovazione nel segno del bello.

L’edizione 2025 ha ribadito il valore della piattaforma Fashion Art and More come catalizzatore di visioni, connessioni tra culture e promozione di una moda consapevole.