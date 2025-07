Grave incidente sulla statale 613: motociclista rischia di perdere una gamba

SAN PIETRO VERNOTICO – Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la statale 613 che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di San Pietro Vernotico. Un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto, finendo la corsa contro il cartello segnaletico di un cantiere presente sulla carreggiata.L’impatto è stato violentissimo e ha causato gravi traumi agli arti inferiori. Il centauro è stato soccorso d’urgenza dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, dove i medici stanno valutando la possibilità di un intervento chirurgico per tentare di salvargli una gamba.A causa dell’incidente, il traffico lungo la statale è stato interrotto temporaneamente, con pesanti disagi per la circolazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.