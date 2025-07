Wizz Air attiva nuovi voli dall’Aeroporto del Salento, Brindisi sarà collegata con Bucarest

BARI – Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo mese di ottobre la compagnia Wizz Air opererà il nuovo collegamento per Bucarest dall’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il volo, operato con un aeromobile Airbus A320, prevede due frequenze settimanali, la domenica e il mercoledì, con partenza da Bucarest alle 6.10 (arrivo a Brindisi alle 6.45) e da Brindisi alle 7.20 (arrivo a Bucarest alle 9.55). Gli orari sono tutti in ora locale. – Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo mese di ottobre la compagnia Wizz Air opererà il nuovo collegamento per Bucarest dall’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il volo, operato con un aeromobile Airbus A320, prevede due frequenze settimanali, la domenica e il mercoledì, con partenza da Bucarest alle 6.10 (arrivo a Brindisi alle 6.45) e da Brindisi alle 7.20 (arrivo a Bucarest alle 9.55). Gli orari sono tutti in ora locale.





"Accogliamo con grande soddisfazione il lancio del nuovo collegamento Wizzair da Brindisi per Bucarest - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. Una decisione condivisa con il vettore che risponde alla nostra determinazione di ampliare l’offerta internazionale dall’Aeroporto del Salento, anche in periodi al di fuori della tradizionale stagione turistica. L’aeroporto di Brindisi, infatti, rappresenta un’infrastruttura strategica per il comparto turistico del Salento: di qui l’esigenza e la volontà, condivisa con la Regione Puglia, di dare sempre più forza al processo di destagionalizzazione dell’offerta. Il mercato rumeno, infatti, pur essendo un mercato relativamente giovane, è tra quelli che in questi anni sta registrando una vivacità e un dinamismo particolarmente interessante. Al di là delle dinamiche turistiche, l’est Europa rappresenta poi una grande opportunità per le imprese pugliesi, da sempre presenti e molto attive in quelle aree. Come rete aeroportuale puntiamo a migliorare il quadro di accessibilità aerea e di competitività per la Puglia, dando una concreta alla crescente domanda di collegamenti aerei a servizio di un territorio strategico e ad alto potenziale di crescita".





Nei primi quattro mesi del 2025 l’incoming dalla Romania, con oltre 13.000 arrivi e 34.000 presenze si attesta al 9° posto nella classifica dei mercati esteri. Su base annuale, nel 2024 l’incoming dalla Romania occupava il 13° posto in graduatoria con 149mila (erano state 112.000 nel 2023).





"Sono certo che l’avvio del collegamento Brindisi – Bucarest - ha quindi concluso Vasile – darà un ulteriore importante impulso alla crescita dell’industria turistica del Salento".