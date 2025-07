Trani, il brand Rossoporpora presenta la collezione underwear SS26 al Lido Bella Venezia 1910

TRANI - Venerdì 4 luglio, nella splendida cornice del Lido Bella Venezia 1910 di Trani, il noto brand ROSSOPORPORA, presenterà, con una sfilata esclusiva, la collezione underwear SS26: una nuova proposta, glamour e attuale, che segna un deciso cambio di passo, nonché l’inizio di una nuova era. - Venerdì 4 luglio, nella splendida cornice del Lido Bella Venezia 1910 di Trani, il noto brand ROSSOPORPORA, presenterà, con una sfilata esclusiva, la collezione underwear SS26: una nuova proposta, glamour e attuale, che segna un deciso cambio di passo, nonché l’inizio di una nuova era.





Un evento straordinario che vedrà la partecipazione di influencer e giornaliste in rappresentanza di alcune tra le più prestigiose testate di moda e lifestyle.





Da oltre 30 anni, ROSSOPORPORA è il fiore all’occhiello della Puglia, simbolo di eccellenza nel settore dell’intimo e della pigiameria; amato in Italia e apprezzato all'estero per la qualità delle sue collezioni, è un player di riferimento riconosciuto nel mercato per la cura dei dettagli e l’equilibrio perfetto tra stile e comfort.





La sfilata del 4 luglio sarà il manifesto di una rivisitazione stilistica e concettuale profonda: capi pregiati, lavorazioni raffinate, materiali ricercati, pensati per una clientela moderna ed esigente. Il tutto accompagnato da una politica di prezzo competitiva, che rende la qualità accessibile senza rinunciare all’identità distintiva del brand.





ROSSOPORPORA guarda al futuro con una nuova visione che unisce innovazione e tradizione, eleganza e funzionalità, in un dialogo continuo tra corpo e design.





Un appuntamento imperdibile per scoprire il nuovo volto di un marchio che continua a essere protagonista, scrivendo la sua storia con passione e autenticità.