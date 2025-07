Hopman Cup 2025: Italia in finale per la prima volta, battuta la Francia 2-1 a Bari

FRANCESCO LOIACONO – Storica qualificazione per l’Italia alla finale della Hopman Cup 2025: nella terza giornata del Gruppo B, alla Fiera del Levante di Bari, gli azzurri superano 2-1 la Francia e si guadagnano, per la prima volta, un posto nell’atto conclusivo del torneo.A regalare il primo punto alla squadra italiana è Lucia Bronzetti, protagonista di una dura battaglia contro la francese Chloé Paquet, vinta al super tie-break con il punteggio di 6-4 6-7 10-8. Dopo un primo set ben gestito, l’azzurra ha ceduto al tie-break nel secondo parziale, ma ha trovato la forza di reagire nel decisivo super tie-break, conquistando un punto fondamentale.Nel secondo singolare maschile, Flavio Cobolli ha firmato una prestazione convincente contro il veterano Richard Gasquet, imponendosi 6-2 6-4. Nel primo set l’azzurro ha dominato con un servizio preciso e colpi incisivi da fondo campo. Nel secondo, dopo un avvio più equilibrato fino al 4-4, Cobolli ha accelerato sfruttando il suo rovescio efficace per chiudere il match e regalare all’Italia la qualificazione matematica alla finale.Nel doppio misto, la coppia francese Paquet/Gasquet ha accorciato le distanze vincendo il primo set 6-4 contro Bronzetti/Cobolli, ma il secondo set non è stato disputato poiché il risultato complessivo era già acquisito a favore dell’Italia.Canada perfetto nel Gruppo ANel Gruppo A, il Canada conferma la sua forza con un netto 3-0 sulla Spagna, centrando la finale a punteggio pieno. A inaugurare la giornata è stata Bianca Andreescu, che ha travolto Marina Bassols Ribera con un sonoro 6-0 6-1, dominando in ogni fase del match.Nel secondo singolare, Felix Auger-Aliassime ha avuto la meglio su Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-3 7-6, confermando il suo ottimo stato di forma.Nel doppio misto, la coppia canadese Andreescu/Auger-Aliassime ha vinto il primo set 6-3 contro Bassols Ribera/Bautista Agut, prima del ritiro degli spagnoli nel secondo set a causa di infortuni muscolari che hanno costretto la coppia iberica ad alzare bandiera bianca.La finaleDopo le vittorie nei rispettivi gironi, Italia e Canada si affronteranno ora nella finale della Hopman Cup 2025, in programma nei prossimi giorni a Bari, per un titolo che sarebbe storico per entrambe le nazionali.