Lecce, Pablo Rodriguez Delgado ceduto al Lech Poznan: operazione da 1,3 milioni di euro

FRANCESCO LOIACONO – Il Lecce ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante spagnolo Pablo Rodriguez Delgado al Lech Poznan, club della massima serie polacca. L’operazione si è chiusa per una cifra pari a 1 milione e 300 mila euro. Il calciatore ha firmato un contratto con la nuova squadra valido fino al 30 giugno 2029.Rodriguez Delgado, classe 2001, nella stagione appena conclusa (terminata il 25 maggio 2025) ha giocato in prestito al Racing Santander, nella Serie B spagnola, dove ha collezionato 38 presenze e realizzato 7 reti, dimostrando una buona continuità di rendimento.Cresciuto calcisticamente tra le fila del Real Madrid, con esperienze nelle selezioni Under 17, Under 18 e Under 19, Rodriguez ha poi militato anche nelle giovanili del Las Palmas prima di approdare in Italia. Con la maglia del Lecce ha alternato prestiti e apparizioni in prima squadra, indossando anche le maglie di Ascoli e Brescia in Serie B.Con la sua cessione, si libera un posto nel reparto offensivo giallorosso. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino sono già al lavoro per individuare un sostituto: la società è attiva sul mercato e valuta l’acquisto di un attaccante, sia in prestito che a titolo definitivo.Nel prossimo campionato di Serie A, il Lecce sarà chiamato a un’altra stagione impegnativa con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la salvezza. La scelta del nuovo rinforzo in attacco sarà cruciale per equilibrare la rosa e aumentare il potenziale realizzativo della squadra.