Pubblicato Bollettino di San Nicola numero speciale: “Papa Francesco pellegrino di pace”

GIUSEPPE CAPOZZA Questo numero speciale pubblicato dai Padri Domenicani della Basilica di San Nicola offre ai lettori un sommario ricco di spunti religiosi e culturali contenuti in articoli nei quali la devozione al Santo Patrono di Bari ispira non solo la vita della Comunità Cristiana locale e internazionale, con la pubblicazione dei documenti relativi agli eventi ecumenici ospitati in città (su tutti, l’introduzionee la conclusione dell’incontro del 7 luglio 2018 e il Discorso conclusivo del 23 febbraio 2020, di cui fu autore Papa Francesco), e gli spunti meditativi dei padri Distante, Bova e Cioffari, da sempre impegnati nel presentare il messaggio nicolaiano nelle sue sfaccettature spirituali. Il Bollettino si apre anche a temi fortemente legati alla contemporaneità: la disinformazione su San Nicola presente anche in alcuni studiosi, la biografia del Santo raccontata in nove albi illustrati per lettori giovanissimi. Infine, il Bollettino della Basilica riporta in brevi note di cronaca le iniziative culturali e religiose svolte nei primi sei mesi di questo anno; segno visibile di una Comunità viva, attenta e profondamente radicata nella vita della Chiesa locale, grazie allo sforzo, riuscitissimo, di rendere sempre attuale il culto nicolaiano.