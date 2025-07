Hopman Cup, buona la prima per l’Italia a Bari: battuta la Croazia 2-1. Star del tennis internazionale alla scoperta di Bari

BARI - Partenza con il piede giusto per l’Italia alla Hopman Cup, il torneo internazionale di tennis a squadre miste che quest’anno fa tappa a Bari, negli spazi della Fiera del Levante. Nella prima sfida, gli azzurri hanno superato per 2-1 la Croazia, conquistando un risultato importante davanti al pubblico di casa.Protagonisti della giornata sono stati Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, entrambi vincitori nei rispettivi singolari dopo match combattuti risolti al match tie-break. La Bronzetti ha avuto la meglio su Donna Vekic, mentre Cobolli ha piegato la resistenza di Duje Ajdukovic, proseguendo il suo momento positivo dopo l’exploit ai recenti Wimbledon, dove aveva raggiunto i quarti di finale affrontando Novak Djokovic.Il tennis sbarca a Bari… anche fuori dal campoMa la Hopman Cup non sta regalando spettacolo solo tra le linee del campo. I protagonisti del torneo si stanno godendo anche un po’ di relax tra le vie di Bari, accolti con entusiasmo dai cittadini.Questa mattina il greco Stefanos Tsitsipas, ex numero 3 del mondo e uno dei volti più noti del tennis internazionale, è stato avvistato nel quartiere Madonnella mentre passeggiava tranquillamente. Il campione si è concesso con grande disponibilità a foto e selfie con i fan.E ieri è toccato proprio a Flavio Cobolli farsi notare fuori dal campo: il tennista romano è stato pizzicato sul lungomare di Bari… con una canna da pesca in mano. Un momento di relax tutto barese, a pochi passi dai campi da gioco.Con le tribune della Fiera del Levante sempre più gremite, l’atmosfera della Hopman Cup si scalda: lo sport internazionale incontra l’accoglienza del Sud, in un connubio che, anche fuori dal campo, sta già dando spettacolo.