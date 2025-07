Tragedia a Gioia del Colle, muore a 16 anni dopo un incidente in monopattino

GIOIA DEL COLLE - Un’intera comunità è sotto shock per la tragica scomparsa di un ragazzo di 16 anni, originario di Gioia del Colle, deceduto a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 12 luglio.Il giovane stava percorrendo la strada provinciale 109, che collega Gioia a Putignano, a bordo di un monopattino elettrico, quando si è verificato l’impatto con un’automobile proveniente dalla direzione opposta. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, il ragazzo procedeva contromano nel tratto stradale.Dopo lo schianto, il 16enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva. Questa mattina, purtroppo, è stata dichiarata la morte cerebrale.Il ragazzo, secondo quanto riferito da amici e familiari, si stava recando a un torneo di calcetto al momento dell’incidente. L’automobilista coinvolto, sottoposto ad alcol test, è risultato negativo.Una tragedia che riapre il dibattito sulla sicurezza stradaleLa drammatica vicenda riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, in particolare sull’uso dei monopattini elettrici, sempre più diffusi tra i giovanissimi ma spesso utilizzati senza adeguata consapevolezza dei rischi.La comunità di Gioia del Colle si stringe attorno alla famiglia del giovane in queste ore di immenso dolore.