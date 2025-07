Hopman Cup, il Canada vola in finale: 3-0 alla Grecia nella quarta giornata del Gruppo A

FRANCESCO LOIACONO – Il Canada conquista l’accesso alla finale della Hopman Cup 2025 grazie a una netta vittoria per 3-0 contro la Grecia nella quarta giornata del Gruppo A, disputata alla Fiera del Levante di Bari. Prestazioni solide da parte dei canadesi, che dominano i singolari e approfittano del ritiro greco nel doppio misto.Ad aprire le danze è stata Bianca Andreescu, che ha superato agevolmente Despina Papamichail con un secco 6-1 6-2. La tennista canadese ha mostrato grande precisione al servizio nel primo set, mettendo subito sotto pressione la greca. Nel secondo parziale, dopo un avvio equilibrato fino al 2-2, Andreescu ha preso il largo grazie a un rovescio efficace e colpi rapidi da fondo campo, chiudendo il match in meno di un’ora.Nel secondo singolare, Felix Auger Aliassime ha avuto la meglio su Stefanos Tsitsipas al termine di un match molto combattuto: 7-6 6-4 il punteggio finale. Il canadese ha mantenuto solidità nei momenti chiave, aggiudicandosi il tie-break del primo set e strappando il break decisivo nel secondo.Nel doppio misto, Felix Auger Aliassime e Bianca Andreescu hanno vinto il primo set 6-4 contro la coppia greca composta da Tsitsipas e Papamichail, che si è poi ritirata all’inizio del secondo set a causa di problemi muscolari.Con questo successo il Canada stacca il pass per la finale, in programma oggi alle 17:30, dove affronterà l’Italia in un incontro attesissimo.