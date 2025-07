Presicce, il magico mondo di Carlo Miglio alla “Casa dell’Arte Luigi Sergi”

FRANCESCO GRECO - Benvenuti a Legoland, il fiabesco, magico mondo di Carlo Miglio, artista di Novara. Un mondo a parte, su un altro pianeta. Qui i bambini, ma anche i grandi, fanno ohhhh!Ed escono dall’avveniristica “Casa dell’Arte Luigi Sergi” (Presicce, Lecce, via Gramsci, 15) che ospita la mostra (titolo “Leg-Ami”, le minifigure Lego e le sculture di Luigi Sergi in dialogo) con l’aria incantata, come sospesi nell’aria.E di un po’ di infantile leggerezza in un momento storico così cupo e denso di incognite abbiamo tutti un grande bisogno.E’ un mondo colorato, costruito con i mattoncini Lego: ibridando location epiche e personaggi storici (il Colosseo e in primo piano Cesare), dipinti celebri (La ragazza dall’orecchino di perla) col suo autore che regge una tavolozza, inclusa la celebre banana “Comedian” (Maurizio Cattelan), riletta in chiave ironica e dissacrante.Scrive in catalogo la critica d’arte Federica Mingozzi: “Osservare la realtà con sguardo bambino è un modo per superare i limiti che la realtà stessa ci impone, permettendoci di godere appieno della bellezza che ci circonda… Un invito a liberarsi dalle costrizioni e a farsi trasportare altrove…”.Aggiunge la giornalista Ilaria Lia: “L’arte ha il potere di trasformare non solo gli spazi ma anche le persone, regalandoci nuove prospettive e riempiendoci di meraviglia”.In parallelo, l’affascinante installazione di Luigi Sergi dal titolo “Il gioco dei pianeti” allineati nel “Cortile Corciuli”, accanto alla “Casa”, ibridati fra cielo, mare e terra. (Fino al 24 agosto).