Calciomercato Lecce: interesse per il difensore belga Tuur Rommens del Westerlo

FRANCESCO LOIACONO – Il Lecce guarda al mercato internazionale per rinforzare la propria retroguardia in vista del prossimo campionato di Serie A. Nel mirino del club salentino c’è il giovane difensore belga Tuur Rommens, classe 2001, attualmente in forza al Westerlo, formazione della Serie A belga.Rommens ha disputato 28 partite nell’ultima stagione, conclusasi il 25 maggio, mettendosi in evidenza per solidità e continuità di rendimento. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del KRC Genk e dello stesso Westerlo, ha militato anche nelle formazioni Under 18 e Under 21 del Genk prima di affermarsi nel calcio professionistico.Sul piano internazionale, Rommens vanta una buona esperienza con le selezioni giovanili del Belgio: 9 presenze con l’Under 21, 10 con l’Under 19, una con l’Under 20 e una con l’Under 17.Secondo fonti vicine al club, nei prossimi giorni il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino avvieranno i contatti ufficiali con i dirigenti del Westerlo per discutere un possibile trasferimento, che potrebbe concretizzarsi sia con la formula del prestito che a titolo definitivo.L’arrivo di Rommens rappresenterebbe un innesto importante per la difesa giallorossa, che punta a migliorare il proprio rendimento nella prossima stagione. Obiettivo dichiarato del Lecce: ottenere la salvezza e consolidare la propria presenza in massima serie.