Igor Protti annuncia la sua battaglia contro la malattia: “È una partita durissima, ma ce la metterò tutta”

ROMA - Con un post carico di sincerità e coraggio, Igor Protti — ex attaccante simbolo del Bari e del Livorno — ha annunciato su Instagram di stare affrontando una delicata battaglia contro una malattia. “Questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”, scrive l’ex calciatore, condividendo uno scatto che lo ritrae con il sorriso, nonostante il contesto.

Protti ha spiegato di aver già subito un primo intervento chirurgico e di essere in procinto di cominciare le cure, con l'obiettivo di affrontare un nuovo intervento nei prossimi mesi: “È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta, come sempre”.

A sostenerlo, racconta, c’è la sua famiglia, ma anche la grande comunità di tifosi e amici che in passato lo hanno seguito e sostenuto in campo: “Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità, oggi sento anche la vicinanza di tutti coloro che mi hanno voluto bene”.

Un ringraziamento speciale va al personale medico che lo ha preso in cura: “Faranno di tutto per aiutarmi in questa lotta”, scrive Protti, scusandosi infine con chi magari non riuscirà a contattare nei prossimi mesi.

“Vi mando un forte ed enorme abbraccio”, conclude il suo toccante messaggio, accolto da una valanga di affetto e incoraggiamenti da parte del mondo del calcio e dei suoi tantissimi sostenitori.