Il 10eLotto regala oltre 400mila euro al Sud: tre grandi vincite tra Puglia e Campania

BARI - Il 10eLotto continua a portare fortuna al Sud Italia, con tre importanti vincite realizzate nell’estrazione di ieri sera, che hanno distribuito complessivamente più di 400.000 euro tra Puglia e Campania.

La vincita più alta è stata registrata a Lucera, in provincia di Foggia, dove un fortunato giocatore ha centrato 9 numeri con l’opzione Numero Oro presso la ricevitoria di via Salvo D’Acquisto. Con una giocata di appena 4 euro, il premio conquistato è stato di 250.001 euro, come segnalato dall’agenzia Agimeg.

Anche la Campania festeggia due grandi successi. A Teano, in provincia di Caserta, in piazza Unità d’Italia, un giocatore con una puntata da 2 euro ha indovinato 9 numeri, aggiudicandosi un premio di 100.001 euro.

Infine, sempre nel Casertano, a Capodrise, presso la ricevitoria di via Marte, un’altra giocata da 2 euro con 9 numeri e l’opzione Numero Oro ha fruttato una vincita da 50.000 euro.

Tre risultati eccezionali che confermano come il 10eLotto sia una delle lotterie più fortunate e amate del Sud Italia, capace di trasformare piccoli investimenti in grandi sogni realizzati.