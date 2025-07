“Lisistrata – Donne chiuse per la pace” al Chiostro di S. Chiara di Mola di Bari

MOLA DI BARI - Sabato 12 luglio 2025, alle ore 21:15, il suggestivo Chiostro di S. Chiara di Mola di Bari ospiterà lo spettacolo “Lisistrata – Donne chiuse per la pace”, nuova produzione dell’Associazione culturale Le 7 Muse di Apollo.

L’adattamento della celebre commedia di Aristofane racconta la storia delle donne di Atene e Sparta, stanche delle devastanti conseguenze della Guerra del Peloponneso. Guidate dalla carismatica Lisistrata, esse decidono di mettere in atto un piano radicale: negare ogni intimità ai propri uomini e occupare l’Acropoli per imporre la pace. Questo doppio atto di ribellione, sentimentale e politica, scuote profondamente il fronte maschile, dimostrando la forza di una protesta pacifica e inflessibile.

Nonostante sia stata scritta oltre duemila anni fa, l’opera mantiene una sorprendente attualità, affrontando temi universali come la guerra, la violenza e la lotta per la giustizia sociale. La versione proposta da Le 7 Muse di Apollo si distingue per un linguaggio diretto e contemporaneo, capace di coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda sul valore dell’azione non violenta e della solidarietà femminile.

Lo spettacolo fa parte del programma del L’AVIS Summer Festival 2025 ed è realizzato in collaborazione con AVIS Mola di Bari e con il patrocinio del Comune di Mola di Bari.

La regia è curata da Dolores Mangiolini, con aiuto regia di Graziana Marchionna. Le musiche sono di Maria Cristina Tanzi, mentre costumi e scene sono opera del Laboratorio Le 7 Muse di Apollo.

Nel cast si alternano Giuseppe Valerio, Domenico Tanese, Giada Clemente, Graziana Marchionna, Valeria Pesce, Vittoria Divittorio e Dolores Mangiolini.

L’accesso allo spettacolo è gratuito, ma riservato su invito da prenotare telefonando al numero 339.7284540. Gli inviti possono essere ritirati presso la sede AVIS di Via F.lli Rosselli 11 a Mola di Bari, dal lunedì al venerdì, dalle 18:30 alle 20:30, entro 7 giorni dalla prenotazione.

Per ulteriori informazioni: 339 728 4540.