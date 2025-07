Il Chelsea conquista il primo Mondiale per club

PIERO CHIMENTI - E' andata in scena a New York, l'atto finale del Mondiale per club tra Chelsea e Psg. Gli uomini di Maresca, vincono 3-0 ed archiviano la 'pratica francese' già nel primo tempo con la doppietta di Palmer e Pedro. I Blues passano in vantaggio, già al 22' bravo a riprendere la respinta sulla conclusione di Malo Gusto, firmando di mancino l'1-0.La doppietta arriva al 30', con il centrocampista inglese, classe 2006, che sfrutta al meglio lo spunto di Colwill, battendo Donnarumma con un mancino. Sul finire del tempo, c'è gloria anche per Joao Pedro che, imbeccato da Cole Palmer, batte Donnarumma con un tocco sotto. Dopo 6 minuti di recupero i Blues inglesi, vincono la prima coppa del Mondo per club, portando a casa il secondo trofeo stagionale dopo il successo in Conference League.