Torna la cantautrice barese Glenda con “Ti ho amato”

Ti ho amato“ è il nuovo singolo di Glenda, dal 25 luglio disponibile su tutte le piattaforme. Si tratta di un motivo ballabile pop, pregno di tratti malinconici che caratterizzano la scrittura e la musica dell’artista.



Si tratta del quarto singolo in uscita ed in un prossimo futuro ci sono live sul territorio pugliese.



Questo testo esprime tutto il fastidio di cui le parole sono portatrici: la persona che pronuncia “Ti ho amato” si sente fortemente ‘disturbata’ dal constatare che, dopo un litigio, è praticamente sola. Presto, però, tutto l’amore contenuto e ‘represso’ verrà alla luce. Il bridge, infatti, è un bridge di speranza e maturità, in cui a trionfare è la forza dell’amore.



Il videoclip che ‘sostiene’ la canzone è fortemente ironico. Descrive una Roma desolata, afosa ed annoiata. La protagonista della storia, infatti, è sola con una sdraio in città: malinconica e fortemente ‘seccata’ per un litigio d’amore. Ma l’amore non è esile, ma robusto e vigoroso, come potente è la brama e la frenesia di mare: l’amore, in tutte le sue varie forme, alla fine ‘vincerà’ sempre.



La parte finale del videoclip - Glenda, non dimentichiamolo è barese - vede come indiscussa protagonista la nostra Puglia.



La grafica e le illustrazioni sono di Cristiana Gucciardo, con cui Glenda collabora per l’arrangiamento del pezzo. Il resto della produzione è di Death Star Studio (Marco Fischetti) che cura anche il mix e il master.



La canzone è stata registrata presso Kate Studio da Andrea Allocca, con cui Glenda, invece, cura i dettagli del brano.



Questo importante messaggio musicale della nostra artista può essere riassunto in una frase di Joubert: “Quelli che amano sempre non hanno il tempo di lamentarsi e di sentirsi infelici”.